Empresário confirma proposta de time da Turquia por Manoel, e Cruzeiro libera jogador de estreia

O zagueiro Manoel foi liberado da concentração e não participa da estreia do Cruzeiro no Campeonato Mineiro, diante do Boa Esporte, nesta quarta-feira, às 21h30 (de Brasília), no Mineirão. O motivo é que o jogador recebeu propostas para deixar o clube mineiro e por isso, a pedido dos agentes, não poderá ser utilizado por Adilson Batista nesta noite.





A informação foi divulgada pela Rádio Itatiaia e confirmada pelo GloboEsporte.com. Segundo apurou a reportagem, a liberação foi solicitada pelo empresário de Manoel, que nos últimos dias recebeu propostas de um time da Turquia e pode estar de saída do Cruzeiro.





A Raposa confirma as propostas pelo atleta e a ausência na primeira partida do Estadual. O jovem Arthur foi relacionado para ser o ''substituto'' de Manoel.





O zagueiro, que chegou ao Cruzeiro em 2014, foi emprestado ao Corinthians na temporada passada. A diretoria celeste entendia que o jogador não teria espaço no time que já contava com Dedé, Fabrício Bruno, Léo e Cacá como opções na zaga. Para esta temporada, o clube já perdeu Fabrício Bruno, que entrou na Justiça contra o Cruzeiro. Outro que pode deixar a Raposa, é Dedé, que busca opções no mercado.





Ao todo, Manoel fez 130 partidas com a camisa do Cruzeiro e marcou seis gols. O zagueiro esteve presente nas conquistas do Campeonato Brasileiro de 2014, da Copa do Brasil em 2017 e 2018 e do Campeonato Mineiro em 2018.





