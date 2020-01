Fãs lotam entorno da arena do Los Angeles Lakers para prestar última homenagem a Kobe Bryant

Poucas horas após a morte do astro Kobe Bryant, em um acidente de helicóptero na região da Califórnia neste domingo (26), muitos fãs do Los Angeles Lakers e do ex-jogador se aglomeraram na frente da arena onde joga o time californiano para prestar a última homenagem ao ídolo.





A região do ginásio está interditada por conta o Grammy, a principal premiação da música mundial acontece no local, mas isso não impediu que os torcedores se juntassem fora do cordão de isolamento. Alguns fãs levaram até mesmo uma coroa de flores para o ex-astro.





Um memorial foi montado em frente a barreira que bloqueia a praça do ginásio, e os torcedores levaram todo o tipo de objetos, velas, flores e homenagens.





Nas redes sociais muitas foram as homenagens, de fãs e também de colegas e astros de outros esportes. Além de Kobe, a filha de 13 anos do craque, Gianna, também estava no helicóptero e faleceu no acidente. Bryant deixa outras três filhas e esposa.





Globo Esporte