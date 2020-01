Filha de Kobe, Gianna Bryant tinha caminho pavimentado para chegar à WNBA

Segunda filha mais velha de Kobe, Gianna "Gigi" Bryant, morta no trágico acidente aéreo que também vitimou o grande ídolo do Los Angeles Lakers e outras sete pessoas, vinha trilhando uma firme caminhada rumo ao sucesso no basquete. A garota, que faria 13 anos no próximo dia 1º de maio, atuava na Mamba Sports Academy, centro esportivo criado pelo pai para desenvolver jovens jogadores e jogadoras. E desde os primeiros arremessos, Gianna mostrou que o talento para o jogo da bola laranja vinha de berço.





Com um jogo bastante agressivo no ataque, excelente mecânica de arremesso e muita confiança, a menina logo encheu de orgulho o pai, além, é claro, de se destacar em competições infantis. Sua agilidade em quadra e velocidade para tomar decisões foi uma espécie de carro-chefe em sua maneira de atuar. Técnico de Gianna na Mamba Academy, Kobe cumpria um papel de mentor para a filha. Quando não a instruía em quadra, o craque o fazia também fora das quatro linhas, ao ocupar o lugar de espectador em partidas da NBA.





Controle de bola e trabalho de pernas eram fundamentos que a menina também dominava amplamente. Não por acaso, Gianna alimentava o sonho de jogar pela Universidade de Connecticut, tradicionalíssima na formação de jogadoras para a WNBA, a principal liga feminina de basquete do mundo.





A ascensão de Gianna acabou reacendendo a paixão de Kobe pela quadra após sua aposentadoria. Recentemente, um vídeo do ex-jogador explicando lances para a filha em uma partida da NBA ganhou grande destaque nas redes sociais. Confira alguns lances de menina, apelidada pelo pai de 'Mambacita', em alusão ao seu próprio apelido, 'Black Mamba', uma cobra ágil e perigosa.





Em outubro, ao ser entrevistado pelo apresentador da rede americana ABC, Jimmy Kimmel, Kobe se mostrou otimista em relação ao futuro de Gigi na WNBA. "Vai jogar com certeza", disse Kobe, que ainda completou: "A melhor coisa é quando alguém vem falar comigo e ela está do lado. A pessoa diz 'você precisa ter um filho para manter o legado', e ela responde 'mas eu estou aqui'".





Globo Esporte