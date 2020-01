Filial do Manchester City na América do Sul, clube uruguaio muda de nome e escudo

(Foto: Reprodução/Montevideo City Torque)









O Torque, time da primeira divisão do Uruguai, mudou de nome e escudo, para dar continuidade às mudanças que ocorrem desde que foi comprado pelo City Football Group, em 2017. A instituição passará a se chamar Montevideo City Torque. O novo escudo carrega símbolos nacionais e é parecido com outros clubes do grupo, como o gigante Manchester City e o Melbourne City.





Fundado em 2007, o Torque foi campeão da segunda divisão uruguaia logo após ser adquirido pelo grupo multinacional e disputou a primeira divisão uruguaia em 2018, mas acabou rebaixado. Na temporada passada, o clube deu a volta por cima e integrará a elite do futebol nacional neste ano.





As mudanças anunciadas nesta quarta-feira são parte de um projeto maior de investimento no Torque. O City Football Group construirá um centro de treinamento para a equipe profissional e para as categorias de base. Também será criada uma fundação para dar início a um trabalho com a comunidade local.





Globo Esporte