Fiorentina libera, e Pedro é esperado no Rio na manhã de sexta para fechar com o Flamengo

(Foto: Aldo Carneiro/ Pernambuco Press)









Pedro está muito perto de se tornar jogador do Flamengo. Em reunião nesta quarta-feira em Florença, a Fiorentina aceitou emprestar o atacante ao Rubro-Negro até o fim do ano, com opção de compra. Faltam detalhes burocráticos para a operação ser concluída.





Pedro embarca num voo em Florença já na noite de quinta e chega ao Rio de Janeiro na manhã de sexta. Ele virá acompanhado de seu empresário, Marcio Giugni, responsável por se reunir com os italianos e obter a liberação.





Pedro foi comprado em setembro de 2019 pela Fiorentina por 11 milhões de euros. Pela Viola, o atacante disputou apenas quatro partidas, sem ter balançado as redes. Foram 59 minutos com a camisa do clube italiano.





O interesse do Flamengo em Pedro é antigo. Em junho do ano passado, o Rubro-Negro tentou comprar o atacante ao Fluminense, fez uma oferta de 10 milhões de euros e sinalizou com aumento para 12 milhões por 75%. O Tricolor, por sua vez, rechaçou vendê-lo ao rival.





Pedro será o quinto reforço do Flamengo para 2020. Antes, o clube havia fechado com os atacantes Pedro Rocha e Michael, o zagueiro Gustavo Henrique e o volante Thiago Maia.





Globo Esporte