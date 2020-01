Flamengo acerta pendências, e Michael, do Goiás, será mais um reforço rubro-negro

(Foto: Divulgação / Goiás E.C.)









Michael vai vestir rubro-negro em 2020. O Flamengo, Goiás e o empresário resolveram as últimas pendências nesta sexta-feira parra contratação do jogador, de 23 anos, eleito a revelação do último Campeonato Brasileiro. Agora, só falta as partes oficializarem.





Michael foi um dos destaques do último Campeonato Brasileiro pelo Goiás, com nove gols em 35 jogos - acabou eleito a revelação do torneio. Ele também despertou o interesse do Corinthians, que chegou a fazer proposta, mas não alcançou os valores desejados pelos goianos.





Esta será a terceira contratação do Flamengo para o elenco profissional em 2020. O clube já anunciou o atacante Pedro Rocha e o zagueiro Gustavo Henrique.





Globo Esporte