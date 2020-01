Flamengo demite gerente de futebol e esquenta guerra para 2020

Foto: Alexandre Vidal/Flamengo





O Flamengo anunciou nesta terça-feira (7) a demissão do gerente de futebol Paulo Pelaipe. Com o clima de indecisões dentro do clube para a nova temporada, a saída do gerente esquentou ainda mais os bastidores do Rubro-Negro.





Após ser anunciado em dezembro que o seu contrato seria renovado, Pelaipe acabou se envolvendo com a polêmica da premiação dos títulos da temporada, que ocorreu horas antes do Mundial de Clubes, no Catar. A diretoria não teria aprovado o percentual da premiação destinado a cada funcionário do departamento de futebol, o que gerou um racha no elenco.





Paulo Pelaipe teria sido o primeiro a levar o caso a público, o que desagradou o presidente Rodolfo Landim, que se sentiu exposto junto à opinião pública com a divulgação do problema interno.





A saída causa um racha na diretoria, pois o vice-presidente do clube, Marcos Braz, e o diretor de futebol, Bruno Spindel, só souberam da demissão pelo próprio Pelaipe. As informações destes bastidores foram divulgadas pelos jornalistas Cahê Mota e Fred Huber em reportagem do Globo Esporte.

Relação com Jesus

Pelaipe e o técnico Jorge Jesus tinha uma boa relação. O gerente visitou o mister em Portugal e participou ativamente do planejamento para a temporada 2020. O que resta para a diretoria é aguardar como o treinador vai reagir a saída e como sua relação vai influenciar no dia a dia no Ninho do Urubu.

Premiações

A relação as premiações, a reportagem mostra que a situação não foi totalmente resolvida, teve influência direta de Landim, mas ainda não foi esclarecida. O valor que entrou na conta entre os dias 26 e 27 de dezembro não corresponde ao acordado.





Existe dentro do departamento de futebol a apreensão de que o problema das premiações gere uma caça às bruxas após o retorno das férias.

Estadual

Com o sub-20 selecionado para disputar o Campeonato Carioca, os treinamentos já começaram nesta terça.





Se apresentaram para a pré-temporada os jogadores Bill, Dantas, Gabriel Batista, Gustavo, Guilherme Bala, G. Noga, Hugo Moura, Hugo Souza, Ítalo, João Lucas, João Gomes, Lucas Silva, Luiz Henrique, Matheus França, Natan, Pepê, Rafael Santos, Ramon, Richard Rios, Rodrigo Muniz, Thiago Santos, Thiago Fernandes, Vinícius Souza, Vitor Gabriel, Wendel, Yago e Yuri César.





O Flamengo aguarda a definição da primeira fase do Carioca para saber o seu adversário no dia 18 de janeiro. O adversário pode ser Nova Iguaçu, Friburguense, América, Macaé, Portuguesa ou Americano.