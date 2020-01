Flamengo vai decidir Recopa Sul-Americana na Quarta-feira de Cinzas no Maracanã

(Foto: Getty Images)









O Flamengo conheceu nesta terça-feira as datas dos confrontos da final da Recopa Sul-Americana, contra o Independiente del Valle. O jogo de ida, no Equador, será no dia 19 de fevereiro, e a volta, no Maracanã, uma semana depois, dia 26, Quarta-feira de Cinzas. A informação foi divulgada pelo Twitter oficial da competição.





A Recopa Sul-Americana é disputada entre os campeões da Libertadores e da Copa Sul-Americana. Antes de decidir o título internacional, o Flamengo disputará também a Supercopa do Brasil, contra o Athletico-PR, com decisão em jogo único no dia 16 de fevereiro, no Mané Garrincha. O torneio, lançado nesta temporada pela CBF, reúne os campeões do Brasileiro e da Copa do Brasil.





O Flamengo estreou no último sábado no Campeonato Carioca, empatando em 0 a 0 com o Macaé. Como o elenco principal só entrou de férias no dia 22 de dezembro, após a disputa do Mundial de Clubes da Fifa, o time rubro-negro disputará a Taça Guanabara com sua equipe sub-20.





A reapresentação do elenco será na próxima segunda-feira, dia 27, quando o técnico Jorge Jesus começará a preparação da equipe para as decisões da Supercopa do Brasil e da Recopa Sul-Americana, além da reta final do Carioca.





