Franca vence Flamengo nos minutos finais e é campeão do Super 8 de basquete

Por Redação Blog do Esporte









O Franca Basquete se consagrou campeão do Super 8 ao vencer o Flamengo, fora de casa, por 77 a 73, em uma virada impressionante. A equipe do interior paulista “se vinga” das últimas finais entre as duas equipes, vencidas pelo clube carioca (edições anteriores do Super 8 e NBB).





A partida era uma decisão importante para o Franca, para superar um dos principais adversários no basquete brasileiro. No entanto, a partida não foi fácil, com um domínio superior do Flamengo, que chegou ao intervalo com a vantagem de 44 a 37.





Na volta, o Flamengo ainda ficou em cima, mas o Franca conseguiu anular algumas jogadas. A experiências de Hettsheimeir foi importante, sendo o cestinha do clube paulista com 28 pontos.





A poucos minutos do fim, o Franca igualou o placar em 73 a 73 e não deixou o Flamengo avançar. Aproveitou os lances livres e faltas para ganhar tempo e abrir quatro pontos de vantagem, fechando o placar em 77 a 73.





Agora, o Franca garante vaga na Liga das Américas da próxima temporada. Pelo NBB, o Franca volta a quadra no dia 25 de janeiro, contra o Paulistano, e depois no dia 27, contra o São Paulo, ambos fora de casa. O Flamengo joga no dia 24 de janeiro, contra o Brasília, em casa.