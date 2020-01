Fred e Cruzeiro não chegam a acordo em reunião, mas desfecho caminha para rescisão

(Foto: Bruno Haddad/Cruzeiro)









Cruzeiro e Fred estiveram reunidos por quase duas horas na Toca da Raposa II, no começo da tarde desta segunda-feira. E a reunião, tratada como "positiva e em alto nível" entre as partes, não teve um desfecho, mas as conversas caminham para um rescisão contratual, segundo apurou a reportagem do GloboEsporte.com.





Estiveram na reunião o representante do atacante, Franscis Melo, o jogador, o diretor de futebol do Cruzeiro, Ocimar Bolicenho, o supervisor administrativo, Benecy Queiroz, e o "intercolutor" do futebol com o conselho gestor, Carlos Ferreira.





A expectativa é que, até a próxima quarta-feira, haja uma definição sobre o futuro do atacante, que tem contrato até o fim da temporada com a Raposa. A ideia é que Fred volte a treinar com o grupo enquanto não resolve sua situação. Mas isso ainda será discutido com o técnico Adilson Batista.





Segundo apurou a reportagem, Fred apresentou ainda a possibilidade de continuar no Cruzeiro, com uma nova realidade de salário e vínculo. A situação será discutida entre os integrantes do conselho gestor para ver que caminho traçar, mas as conversas caminham para uma saída do atacante da Toca.





Detalhes de um acordo amigável estão sendo discutidos entre as partes. A proposta cruzeirense continua a mesma, mas não agradou ao atacante. Por isso, a conversa caminha para uma rescisão.





Dono de um dos mais altos salários do clube, Fred, segundo palavras do presidente do conselho gestor, Saulo Fróes, na última quinta-feira, se mostrou irredutível na tentativa de redução salarial dos jogadores. Sem Fred, o Cruzeiro irá estrear em 2020 com o jovem Vinícius Popó ou com Judivan no comando de ataque.





O Cruzeiro, desde 2018, acumula dívidas no pagamento principalmente de direitos de imagem com o camisa 9. Os atrasos de salário também chegaram no fim da temporada passada. O Cruzeiro ainda tem débitos com o agente do jogador, Francis Melo, que não atendeu às ligações da reportagem.





Com "um pé" fora do Cruzeiro, Fred foi liberado pela diretoria dos treinamentos do fim de semana, incluindo a atividade de sexta-feira passada. Ele não participou também do jogo-treino com o Guarani-MG





O atacante é um nome sempre especulado no Fluminense, pela ligação histórica com a equipe carioca, e também pelo relacionamento que tem com o presidente do Tricolor, Mário Bittencourt. O dirigente, após a estreia do clube no Carioca, disse que aguarda um desfecho de Fred com o Cruzeiro para conversar com o atleta.





Na Raposa, Fred chegou em dezembro de 2017, justamente quando assinou uma rescisão contratual proposta pelo Atlético-MG, no qual se criou o imbróglio da multa dos R$ 10 milhões em caso de assinatura com o rival Cruzeiro.





A briga já acumula mais de dois anos de história, com ações movidas no Tribunal Regional do Trabalho, no Superior Tribunal de Justiça e na Câmara Nacional de Resoluções de Disputas, que deu ganho de causa ao Atlético-MG, no que Fred recorreu da sentença no Centro Brasileiro de Mediação e Arbitragem, que ainda analisa o caso para julgamento sem prazo definido.





