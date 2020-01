Furioso com calendário, Klopp diz que Liverpool não terá time principal na Copa da Inglaterra

(Foto: Getty Images)









Jürgen Klopp manteve sua posição firme contra o calendário do futebol inglês após o empate do Liverpool com o Shrewsbury Town, da Terceira Divisão, no último domingo, pela quarta fase da Copa da Inglaterra.





O treinador dos Reds afirmou com todas as letras que não levará o elenco principal para o “replay”, jogo extra que será disputado em Anfield inicialmente no dia 4 de fevereiro em virtude de uma promessa de pausa de inverno da Premier League.





A liga inglesa instituiu pela primeira vez nesta temporada um período de descanso aos clubes, uma vez que a 26ª rodada foi desmembrada em duas semanas (8 a 17/2).





O problema em questão é que ao menos quatro clubes da Premier League (Liverpool, Newcastle, Tottenham e Southampton) terão a necessidade de jogar o “replay” na Copa da Inglaterra, torneio organizado pela Federação Inglesa (FA), e a única data livre é durante as semanas de pausa.





- Em abril de 2019 nós recebemos uma carta da Premier League na qual foi pedido a nós que respeitássemos a pausa de inverno e não organizássemos jogos amistosos ou oficiais. E nós respeitamos isso. Então eu já disse aos meninos há duas semanas que teremos uma pausa de inverno. Isso significa que não estaremos lá, serão os garotos (juniores) que jogarão essa partida. Você não pode lidar com isso como se ninguém se importasse. Eu sei que não é (uma decisão) muito popular, mas é assim que eu vejo – disse o alemão.





Klopp confirmou, inclusive, que ele também não estará presente – o time será comandado por Neil Critchley, que já liderou o Liverpool na goleada sofrida para o Aston Villa pela Copa da Liga Inglesa durante o Mundial de Clubes.





A Premier League nos pediu para respeitar as férias de inverno. É isso que fazemos. Se a FA não respeitar isso, não podemos mudar. Não estaremos lá - afirmou Klopp.





- Temos que respeitar o bem-estar dos jogadores. Eles precisam de um descanso. Eles precisam de um descanso mental, físico e é disso que se trata a pausa de inverno. Tivemos que tomar essas decisões de antemão, pois esses meninos têm famílias - completou.





Personalidades defendem decisão de Klopp





As fortes declarações de Klopp ganharam eco na imprensa inglesa. Gary Lineker, ex-jogador e apresentador da rede “BBC”, sugeriu que a Copa da Liga acabasse para abrir mais espaço no calendário.





- Se dependesse de mim, eu acabaria com a Copa da Liga. Comece a Copa da Inglaterra mais cedo, não apenas depois do Natal, quando todos estão exaustos. As fases podem ser mais cedo ou mais frequentes. Acabaria com os replays (90 minutos e pênaltis), mas daria ao time de divisão inferior a opção de jogar em casa ou fora.





Já Jamie Carragher, ídolo do Liverpool e comentarista da “Sky Sports”, pediu que Klopp ao menos estivesse presente no “replay” contra o Shrewsbury.





- Os jogadores do time principal terem pausa de inverno é correto, você não pode implementar algo e, em seguida, ter um replay no meio da pausa. Vale o mesmo para todos os clubes da Premier League. Mas Klopp deve treinar o time, seus jogadores jovens ficarão encantados, e a foto del em Ibiza com uma cerveja estará em todas as capas de jornais!





Globo Esporte