Gre-Nal na final! Grêmio vence Oeste e enfrenta Inter na decisão da Copa SP

A final da Copa São Paulo de Futebol Júnior terá um Gre-Nal. Em um jogo muito disputado, o Grêmio venceu o Oeste por 1 a 0, nesta quarta-feira à noite, na Arena Barueri, e vai enfrentar o arquirrival Internacional na decisão. Elias, um dos destaques dos gaúchos no torneio, fez o gol decisivo na etapa final. O jogo do título está marcado para sábado, às 10h, no Pacaembu.





Será a primeira vez na história que os clubes de Porto Alegre se enfrentam na decisão do torneio. O Grêmio disputará sua segunda final (perdeu para a Portuguesa em 1991). O Inter vai para a sexta e busca o quinto título (venceu em 1974, 1978, 1980 e 1998) – foi derrotado em 1972 pelo Nacional-SP.





O primeiro tempo foi bastante equilibrado, com chance dos dois lados. Apesar de o Oeste apertar a marcação em seu campo de defesa, as melhores chances foram do Grêmio, com Elias e Pedro Lucas. No entanto, o goleiro Márcio fez boas defesas e salvou o Rubrão. O time de Barueri teve boa chance com Kauê, que chutou de fora da área e viu a bola passar perto do travessão.





As equipes voltaram para o tudo ou nada com cautela. O Oeste permanecia com o meio-campo congestionado e impedindo um toque de qualidade dos gaúchos. Além da dificuldade de criar, o Grêmio tomava decisões erradas quando tinha a bola no pé. O gol que garantiu a classificação do Tricolor Gaúcho saiu após vacilo de Welliton, que se complicou com a bola perto da área. Elias não desperdiçou. A partir daí, o Oeste até tentou empatar, mas não teve sucesso.





O Oeste não disputará o último, mas fez sua melhor campanha na história do torneio. O time ficou marcado em 2020 por eliminar gigantes. Na terceira fase, tirou o Cruzeiro. Nas quartas, derrubou nada menos que o atual campeão São Paulo.





Globo Esporte