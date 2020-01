Grêmio explica demissões, saída de Diego Tardelli e anuncia novos nomes para comissão técnica

(Foto: Eduardo Moura)









A tarde desta quinta-feira foi de explicações no CT Luiz Carvalho. Ao lado do executivo Klauss Câmara, o presidente do Grêmio Romildo Bolzan Júnior justificou a demissão de sete profissionais da comissão técnica e esclareceu sobre as reformulações que o clube faz neste início de temporada.





No início da tarde de quarta-feira, o Tricolor divulgou uma nota na qual comunicava o desligamento do preparador físico Rogério Dias, do preparador de goleiros Rogério Godoy, do assessor de imprensa João Paulo Fontoura, do fisioterapeuta Henrique Valente, dos fisiologistas Rafael Gobbato e José Leandro e da nutricionista Katiuce Borges.





– É um processo de gestão, organização. Estamos sujeitos a avaliação. Nas empresas, duvido que vocês (jornalistas) não sejam avaliados. É normal do processo. O Grêmio também faz. Foi a oportunidade de fazer. É um momento muito complexo, envolve individualidade, situações específicas. Não houve uma avaliação individual. Temos respeito a todos profissionais, mas as empresas precisam dar o passo adiante. E fizemos no momento que foi possível, quando amadureceu, quando poderíamos – explicou Romildo Bolzan.





Na esteira das demissões, o presidente apresentou o novo comando médico, que acompanhou a entrevista coletiva. São eles: Ciro Simoni, Carlos Roberto Galia e Richard Gurski. Já o executivo Klauss Câmara confirmou os primeiros substitutos às funções que ficaram abertas.





Chegam ao clube o nutricionista Guilherme Oliveira, o fisiologista Marco Aurélio Mello, o Marquinhos, ex-São Paulo, o preparador de goleiros Mauri Lima, ex-Corinthians, e o preparador físico Márcio Meira, que estava na seleção da Tailândia.





Já na manhã desta quinta, o clube rescindiu o contrato com o atacante Diego Tardelli. Conforme as palavras do mandatário, não houve novidade neste caso. O jogador manifestava desejo de sair desde o ano passado. Durante a madrugada, as partes assinaram o rompimento de forma amigável.





– A situação já vem de algum tempo. É notório que (Tardelli) já tinha pedido a sair. Tinha ficado a indefinição. Na madrugada de hoje (quinta), as partes se entenderam de uma maneira harmoniosa. Ele tinha mais dois anos. Ajustamos um valor absolutamente justo, que não vale fazer esclarecimento em relação à quantidade. Atendeu ao jogador e ao Grêmio. Estamos contemplados – disse Romildo.





Confira outros trechos da entrevista:





Dinheiro de Tardelli para reforços





Romildo Bolzan: "Esses dias saiu uma matéria sobre responsabilidade orçamentária do Grêmio. Há critérios fixados de só contemplar os fatos previstos. O Grêmio tem uma limitação de folha e procura ser disciplinado. O fato de desonerar implica em outro conceito. O Grêmio precisa ser competitivo. O Grêmio disse que buscava goleiro, lateral, meia e atacantes. Claro que buscará situação de reforços, não só pela folha, mas como necessidade. Só alivia o salário dele (Tardelli), o custo mensal."





Caio Henrique e Vanderlei





Romildo: "O Grêmio já assinou a documentação do Caio, mas aguarda o Atlético de Madrid. O Grêmio já tem uma documentação do Vanderlei, mas aguarda a finalização."





André e Julio César





Romildo: "As questões de André e Tardelli eu tinha uma indignação das redes sociais. E sigo achando. É um jogador, profissional e precisa estar preparado, mas suas vidas não merecem passar por isso. Não acho razoável um jogador vir ao clube para sangrar. Precisa ser um ambiente bom, natural. O Tardelli entendeu o processo e fez a rescisão. O André, se não tiver uma situação, seguirá. Ele é um jogador de grande nome. Se tiver uma situação, encaminharemos. Se tiver uma situação boa para o Julio César e ao Grêmio, discutiremos. Mas também não tem nada."





Demissões durante pré-temporada





Romildo: "Garanto que não foram fatos isolados. O que foi inicialmente programado está mantido. Claro que há riscos, mas ele é minimizado. Estamos na expectativa de cumprir e, talvez, com situações novas. Ninguém é doido de montar em um cavalo e só valer quando começa a galopar. A vida é um processo e quem assimilar terá um sucesso. É um risco bem tranquilo."





