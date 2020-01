Grêmio vence o União ABC e avança para a terceira fase da Copinha

(Foto: Guilherme Rodrigues/GR Press)









O Grêmio está classificado para a terceira fase da Copa São Paulo de Futebol Júnior. Na manhã deste domingo, o Tricolor desperdiçou várias chances e perdeu até pênalti, mas venceu o União ABC, do Mato Grosso Sul, no estádio Nogueirão, em Mogi das Cruzes. O gol da vitória teve o selo de qualidade de dois campeões mundiais sub-17: Pedro Lucas deu passe para Diego Rosa acertar um belo chute de fora da área e definir o placar. Veja o gol da partida:





O adversário do Grêmio na terceira fase da competição será a Chapecoense, que venceu o Real-DF também por 1 a 0 na manhã deste domingo. Data e horário ainda serão confirmados pela Federação Paulista de Futebol.





O Grêmio foi melhor durante toda a partida, mas não consegiu converter as chances criadas e ainda transformou o goleiro Breno em um das figuras das partida. No primeiro tempo, foram pelo menos três chances claras de gols para os gaúchos, em chutes de longe distância de Rildo, Fernando Henrique e Elias. A equipe do Mato Grosso do Sul teve uma única chance, em jogada que Castelhando fez o pivô e Luciano chutou por cima, livre na área.





Na segunda etapa, o Grêmio promoveu uma blitz na defesa do União e teve chance de abrir o placar aos 10 minutos, de pênalti. Rildo, no entanto, cobrou mal e o goleiro do União caiu no canto certo e fez a defesa, sem rebote. Mas o time gaúcho seguiu pressionando e chegou ao gol da vitória aos 30 minutos, com sua dupla da seleção brasileira sub-17. Pedro Lucas recebeu na entrada da área e caindo deu belo passe para Diego Rosa acertar um chutaço no canto direito do goleiro do União.





Globo Esporte