Grêmio vence Real-DF e inicia Copa SP de Futebol Júnior com o pé direito

O Grêmio venceu o Real, do Distrito Federal, por 2 a 0, na tarde desta quinta-feira, em Mogi das Cruzes, em sua estreia na Copa São Paulo de Futebol Júnior. Rildo e Diego Rosa marcaram os gols do jogo.





Com o triunfo, o Imortal assume a primeira posição do grupo 21, seguido do Juventus, que mais cedo bateu o União Mogi pelo placar mínimo. O próximo desafio do Tricolor será justamente contra o Moleque Travesso, no próximo domingo, às 11h, novamente em Mogi, valendo a ponta da tabela.





Quem achou que o Grêmio passaria sem sustos sobre o modesto Real se enganou. A equipe gaúcha teve uma partida bastante equilibrada e conseguiu abrir o placar na reta final do primeiro tempo, de pênalti. Aos 34 minutos, Vanderson invadiu a área, foi derrubado e o juiz assinalou a penalidade máxima. Na cobrança, Rildo esbanjou confiança e marcou.





Apesar do resultado adverso, o time brasiliense chegou a assustar em alguns momentos, mas a qualidade técnica pesou. Aos 40 da etapa complementar, Diego Rosa aproveitou um vacilo da zaga adversária e bateu firme de fora da área, no canto direito do goleiro João Victor, dando números finais.





Gazeta Esportiva