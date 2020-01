Guardiola rebate especulações e diz que segue no City: “Caso não me demitam, eu fico”

(Foto: Jason Cairnduff/Reuters)









Pep Guardiola disse que definitivamente seguirá no comando do Manchester City na próxima temporada, apesar de seu clube não conseguir acompanhar o Liverpool, líder disparado da Premier League.





Depois de ganhar títulos nacionais consecutivos em 2017/18 e 2018/19, a distância na tabela para os Reds levou a especulações de que Guardiola, que tem contrato até 2021, poderia deixar o clube ao fim da temporada.





- Caso não me demitam, eu fico. 100% (de certeza). Gosto de trabalhar com aqui e mesmo que esteja indo mal (no campeonato) e que saiamos da Liga dos Campeões, não irei embora. Como técnico, há momentos bons e ruins, você não ganha o tempo todo. Mas é tudo sobre o que podemos fazer a seguir e como podemos melhorar – afirmou Guardiola.





Globo Esporte