Inter de Milão acerta com Giroud e Ashley Young e se aproxima de acordo com Eriksen

A viagem do diretor esportivo da Inter de Milão, Piero Ausilio, a Londres deve render algumas novidades no clube italiano. Veículos da Itália e da Inglaterra dão como certa as idas do lateral-esquerdo Ashley Young, do Manchester United, e do atacante Giroud, do Chelsea, para a equipe nerazzurra. Além deles, a equipe italiana ainda tenta fechar com o meia Eriksen, do Tottenham.





As emissoras “BBC” e “Sky Sports” e o jornal “Gazzetta dello Sport” noticiam que Ashley Young, de 34 anos, irá para a Inter de Milão por 1,5 milhão (R$ 7 milhões, na cotação atual). O contrato do veterano inglês com o United se encerraria no final da atual temporada.





Ele está nos Red Devils desde 2011, fez 261 partidas com a camisa da equipe e era um dos capitães do time. Na atual temporada, jogou apenas 18 partidas e marcou um gol. Foram 12 jogos pelo Campeonato Inglês.





O “Guardian” garante o acerto entre o atacante Olivier Giroud e a Inter, que deve pagar 5 milhões de euros (R$ 23,3 milhões) ao Chelsea para ter o francês. Ele também teria seu contrato encerrado em junho deste ano com os Blues.





Giroud, de 33 anos, deve assinar com a Inter até o final de junho de 2022. Sem espaço com o técnico Lampard, o atacante fez apenas sete jogos na atual temporada e marcou um gol. A chegada do francês é mais um indício de que Gabigol, que está próximo de acerto com o Flamengo, não permanecerá no clube italiano.





O dinamarquês Eriksen é outro jogador em final de contrato na mira da Inter. O meia, de 27 anos, está no Tottenham desde 2013, fez 26 jogos e três gols na atual temporada. Foi desejo do Real Madrid no meio do ano, mas não deixou os Spurs.





Essa negociação, no entanto, ainda está longe de ser concretizada, segundo a imprensa italiana. A Inter ofereceu 15 milhões de euros (R$ 70 milhões) pelo meia, mas o Tottenham pede no mínimo 20 milhões (R$ 93,45 milhões).





Em seu desembarque na Itália, Piero Ausilio foi questionado pelos repórteres, mas não revelou detalhes de nenhuma negociação.





A Inter de Milão briga pelo título italiano com a Juventus. É a segunda colocada, com 46 pontos, dois a menos que a rival. O time nerazzurro também está na segunda fase da Liga Europa, e encara o Ludogorets, da Bulgária.





