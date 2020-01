Inter de Milão anuncia contratação de Christian Eriksen

Depois de semanas de negociação e de muita expectativa, a Internazionale de Milão anunciou nesta terça-feira a contratação do meia Christian Eriksen, que pertencia ao Tottenham, da Inglaterra.





O jogador chegou em Milão pela manhã, fez exames médicos nas instalações do clube e também na sede do Comitê Olímpico da Itália, acompanhado de perto por muitos jornalistas e torcedores. Eriksen assinou contrato até junho de 2024.





Nem a Inter e nem o Tottenham confirmaram os valores da negociação. Mas especula-se na imprensa italiana que Eriksen, que vai vestir a camisa 24, tenha custado aos cofres do time do técnico Antonio Conte cerca de 20 milhões de euros (cerca de R$ 92,5 milhões).





Na atual temporada, Eriksen tinha disputado 28 jogos pelo Tottenham e marcado três gols. Ele estava em final de contrato com o clube (30 de junho de 2020). No ano passado, o meia também tinha sido alvo de interesse do Real Madrid, mas a negociação não evoluiu.





O dinamarquês Christian Eriksen chegou ao Tottenham em 2013, após um excelente período no Ajax, em que foi tricampeão do Holandês (2010/2011, 2011/2012 e 2012/2013). Foi eleito o melhor jogador do time inglês nas temporadas 2013/2014 e 2016/2017. Pelo Tottenham o seu maior feito foi o vice-campeonato da Liga dos Campeões (2018/2019). Ao todo foram 304 jogos, 69 gols e 85 assistências.









Pelo twitter, o Tottenham confirmou a negociação e desejou boa sorte a Eriksen no novo clube.





Globo Esporte