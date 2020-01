Inter define jogo no primeiro tempo, elimina Botafogo-SP e está na semi da Copinha

(Foto: Leonardo Fister/SC Internacional)









O Internacional dominou o Botafogo-SP e fez um jogo sem sustos na noite desta sexta-feira, na Arena da Fonte Luminosa, em Araraquara. O Colorado venceu por 2 a 0, com gols marcados por Praxedes e Cesinha, ainda no primeiro tempo. O Pantera, atrás no marcador desde o início do confronto, não conseguiu em nenhum momento assustar a liderança do time gaúcho e deu adeus à Copa São Paulo de Futebol Júnior, enquanto o Inter se mantém vivo na busca pelo seu quinto título da competição.





O Internacional foi dominante e mostrou isso logo em sua primeira chance criada, aos seis minutos, quando Praxedes acertou um belo chute de fora da área. Atordoado, o Pantera deu espaços ao Colorado, que criou e alcançou o segundo gol aos 30 minutos, numa bela trama entre Mazetti, que terminou no cabeceio de Cesinha.





O Tricolor de Ribeirão Preto até melhorou com a saída de Teixeira e a entrada de Dudu. Conseguiu chegar mais ao ataque, mas sem perigo ao goleiro Emerson.





A segunda etapa foi digna de sono. Mesmo atrás no marcador, o Botafogo pouco atacou o Inter e se mostrou conformado com o placar adverso construído pelo rival gaúcho no primeiro tempo. O Tricolor rodou a bola, alçou na área, mas faltou fôlego e força também. Melhor para o Inter, que explorou alguns contragolpes, mas sem a mesma eficiência da etapa anterior.





Com os dois gols sofridos para o Inter nesta sexta, o Bota deixou o próprio Colorado com a melhor defesa da Copa São Paulo. Agora são dois sofridos em sete jogos. Média de 0,28 gols por partida.





O Internacional chega à semifinal da Copinha pela 14ª vez. O Colorado busca o pentacampeonato - foi campeão em 1974, 1978, 1980 e 1998.





Já o Bota, entre os oito melhores, deixa a competição com a segunda melhor campanha dos últimos dez anos – foi vice em 2015.





O Colorado agora espera a definição do vencedor entre Corinthians e Athletico-PR, que jogam nesta noite no Lancha Filho, em Franca. A data, o horário e o local do duelo da semifinal serão definidos pela Federação Paulista de Futebol (FPF) após o término dos jogos do dia.





