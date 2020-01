Internacional vence o Corinthians e se classifica para a final da Copinha

(Foto: MARCELLO FIM/ZIMEL PRESS/ESTADÃO CONTEÚDO)









O Internacional venceu o Corinthians por 3 a 1, nesta terça-feira, na Arena Barueri, e se classificou para a final da Copa São Paulo de Futebol Júnior 2020. Os gols da partida foram marcados por Guilherme Pato, Matheus Monteiro e Nicolas, pelo Inter, e Ruan Oliveira, pelo Timão. A decisão da Copinha acontece no dia 25, no Pacaembu. Veja os melhores momentos da partida no vídeo abaixo:





O Inter aguarda na final o vencedor de Grêmio e Oeste, que se enfrentam nesta quarta-feira. O Tricolor Gaúcho passou pelo Vasco na última fase, nos pênaltis, enquanto o Rubrão eliminou o São Paulo.





O Colorado já chegou cinco vezes na final da Copinha, vencendo quatro delas. A primeira foi em 1972, quando perdeu para o Nacional-SP. Em 74, vitória em cima da Portuguesa. Em 78, foi campeão em cima do Corinthians. Em 80 foi a vez de o Atlético Mineiro perder para o Inter na final. E o último título foi em 1998, em cima da Ponte Preta.





O Inter começou a partida melhor. Marcando pressão e atacando em velocidade, Praxedes criou a primeira chance aos seis minutos. Aos 15, saiu o primeiro do Colorado. Guilherme Pato recebeu a bola na direita e encheu o pé no cantinho de Guilherme. Depois disso, o Corinthians, levado pela torcida, cresceu na partida, criando três chances até o final da primeira etapa. A chance mais clara foi com Léo Pereira, que recebeu o cruzamento sozinho na área, mas cabeceou para fora.





Pelo final do primeiro tempo, parecia que o Corinthians voltaria com tudo para a segunda etapa. Aos quatro minutos, porém, gol do Inter. Guilherme Pato roubou a bola no campo de ataque e deixou Matheus Monteiro na cara do gol para ampliar. Aos 28, Adson, do Timão, quase conseguiu diminuir com gol dentro da área. Dois minutos depois, porém, o Inter ampliou com um golaço de Nicolas – veja no vídeo abaixo. Ruan Oliveira, de falta, diminuiu para o Corinthians.





Globo Esporte