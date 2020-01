Jesualdo Ferreira se apresenta ao Santos e visita Vila Belmiro

Horas depois do desembarque no Brasil, na manhã desta terça-feira, o técnico Jesualdo Ferreira se apresentou ao Santos e fez sua primeira visita à Vila Belmiro, casa do Peixe e tratada pelo treinador com carinho.





Em uma rede social, o Santos postou imagem de Jesualdo observando o gramado da Vila.





– O Professor Jesualdo já está na Vila Belmiro conhecendo o Templo Sagrado! – publicou o clube.





Em entrevista recente ao canal 11, de Portugal, Jesualdo fez muitos elogios ao estádio:





– O Santos se manteve no seu cantinho... É impressionante como aquele clube tem o mesmo estádio que tinha há tantos anos. Pequeneninho, com 20 mil pessoas, 17.800 segundo as estatísticas.





Ao lado dos auxiliares Rui Águas, Antonio Oliveira e Daniel Gonçalves e do analista de desempenho Pedro Bouças, Jesualdo Ferreira foi recebido por alguns torcedores do Santos na manhã desta terça. Seguranças e funcionários do clube também foram ao aeroporto.





O técnico será apresentado e dará entrevista nesta quarta-feira. O primeiro desafio do português no Santos será o Campeonato Paulista. A estreia é no dia 23, contra o Bragantino, na Vila Belmiro.





Globo Esporte