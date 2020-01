Jesualdo Ferreira se diz emocionado com estreia no Santos e lamenta pressa do time

(Foto: Santos FC)









Jesualdo Ferreira, aos 73 anos, viveu mais uma novidade em sua longa trajetória no futebol. Na noite desta quinta-feira, estreou pelo Santos, o clube do qual aprendeu a gostar ainda jovem, encantado com o time de Pelé. Seu primeiro jogo no comando do Peixe terminou em empate por 0 a 0 com o Bragantino. Mas a recepção da torcida (foram 12.412 torcedores), segundo o português, o deixou emocionado.





– Quando torcedores vieram? 12 mil? Fantástico. Vou agradecer aos torcedores do Santos por terem comparecido, por essa capacidade de apoiar durante os 90 minutos. Se conseguirmos ter sempre uma presença dessa, dentro dos 12 mil ou 15 mil, vamos ter um ambiente muito bom ao nosso favor. Emocionou um pouco, me tocou, por isso o meu agradecimento – disse o treinador.





Jesualdo também analisou o desempenho de sua equipe. Viu qualidades, mas lamentou momentos de pressa.





– Depois de 12 dias, estava pronto, não tinha outra alternativa, tinha que jogar. A equipe foi capaz, durante algum tempo, de jogar como foi nosso trabalho. Juntos, com pouco espaço para o adversário, com equilíbrio. Não foi fácil para o Bragantino ganhar espaços para atacar. Mas não conseguimos fazer aquilo que acho importante, conseguir ter clareza na decisão. A equipe jogou muito depressa. Tínhamos que ter mais ligações. Acho que esse foi nosso problema maior. Agora temos que verificar o que fizemos bem, o que não fizemos, e trabalhar – opinou.





– Eles foram capazes, em grande parte do jogo, de jogar de acordo com o que quero: próximos, com pouco espaço para o adversário, rápidos na troca de passes e explorando a velocidade dos atacantes. A segunda fase do jogo, que é chegar ao gol adversário, manter a bola, em alguns momentos fizemos. Mas, algumas vezes, fizemos uns cruzamentos que não acabaram bem. Isso é o retrato do jogo – ampliou.





O treinador pediu mais capricho nos escanteios ofensivos.





– Fomos bem na bola parada defensiva, utilizamos uma zona que treinamos. Nos escanteios ofensivos, fomos muitos básicos, temos que trabalhar de maneira diferente. Temos que trabalhar. Vontade os jogadores têm, e eu também, então vamos à luta.





O próximo jogo do Santos é na segunda-feira. O time de Jesualdo visita o Guarani em Campinas pela segunda rodada do Paulistão.





Globo Esporte