João Gomes conquista a medalha de ouro na etapa da China da Copa dos Campeões de natação

João Gomes Jr conquistou, neste domingo, a medalha de ouro na etapa de Pequim, na China, da Copa dos Campeões, competição organizada pela Federação Internacional de Natação (Fina). Ele venceu os 50m peito com a marca de 27s08, deixando para trás o russo Ilya Shymanovich, que terminou com 27s22. O bronze foi para Arno Kamminga, com 27s48, enquanto Felipe foi quarto colocado.





Ao todo, a Copa dos Campeões de natação reuniu 70 nadadores de 26 nacionalidades. Foram inscritos na competição 41 homens e 29 mulheres. A competição foi dividida entre Shenzhen (14 e 15 de janeiro) e Pequim (18 e 19 de janeiro). De acordo com a Fina, cerca de US$ 1.2 milhões de dólares (cerca de R$ 5 milhões) será distribuído entre premiações aos nadadores subirem ao pódio na competição.





A dupla especialista no nado peito voltou ao pódio na disputa do revezamento 4x100m medley misto, prova com dois homens e duas mulheres na mesma equipe, mas não necessariamente do mesmo país. João Gomes Júnior, ao lado de Ryosuke Irie, Boglarka Kapas e Ajna Kesely, conquistou a prata com o tempo de (3m52s18). Felipe Lima, ao lado de Anastasiia Fesikova, Katinka Hosszu e Kristian Gkolomeev, terminou em terceiro com 3m53s05.





Com as medalhas conquistadas neste domingo, o Brasil encerra o Fina Champions Swim Series com nove medalhas: três de ouro, duas de prata e quatro de bronze.





