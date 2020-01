Joia norueguesa Haaland estreia no Borussia Dortmund com hat-trick em 20 minutos

Erling Braut Haaland. Não conhece? Bom, grave esse nome. Uma das maiores revelações do futebol europeu na temporada, o jovem atacante norueguês de 19 anos fez sua estreia no Borussia Dortmund neste sábado marcando três gols em 20 minutos após sair do banco de reservas. O hat-trick de Haaland garantiu a vitória de virada por 5 a 3 sobre o Augsburg fora de casa.





Haaland, contratado nessa janela junto ao RB Salzburgo – clube pelo qual anotou 28 gols em 22 partidas na primeira metade da temporada -, entrou em campo aos 11 do segundo tempo quando o Dortmund perdia por 3 a 1.





Três minutos depois, fez o seu primeiro gol na partida. Depois voltou a marcar aos 16 e aos 34, esse último fechando o marcador. Haaland se tornou o jogador mais jovem a marcar um hat-trick na Bundesliga desde que o campeonato passou a representar a Alemanha unificada.





No ano passado, a joia norueguesa, que havia marcado nove gols numa única partida no último Mundial Sub-20, se tornou o terceiro jogador mais jovem a fazer um hat-trick na Champions. Com 19 anos e 58 dias, Haaland ficou atrás apenas de Raúl (ex-Real Madrid e que marcou com 18 anos e 113 dias) e Rooney (ex-Manchester United, que fez três gols num único jogo com 18 anos e 340 dias).





Globo Esporte