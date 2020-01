Kansas City Chiefs espanta a zebra, bate o Tennessee Titans e volta ao Super Bowl após 50 anos

(Foto: Getty Images)









O Kansas City Chiefs está de volta ao Super Bowl após 50 anos. O time de Patrick Mahomes bateu o Tennessee Titans por 35 x 24 e tentará o bicampeonato em Miami. Os Chiefs disputaram a partida decisiva duas vezes, na primeira e na quarta edição, perdendo a primeira para o Green Bay Packers e conquistando a segunda sobre o Minnesota Vikings por 23 x 7.





Kansas City agora aguarda para conhecer o rival que enfrentará no Super Bowl LIV, no dia 2 de fevereiro, em Miami. O adversário sai do confronto entre San Francisco 49ers e Green Bay Packers, que acontece na noite deste domingo, na Califórnia.





O jogo





Depois de chocar New England Patriots e Baltimore Ravens, o Tennessee Titans entrou a final da Conferência Americana dando a impressão de que podia novamente derrubar um favorito e abriu 10 x 0 logo no primeiro quarto, com um field goal de Greg Joseph e Derrick Henry correndo para a endzone.





Os Chiefs até conseguiram responder com Tyreek Hill anotando em um jet sweep, mas os visitantes voltaram a ampliar a vantagem para 10 com Dennis Kelly. Foi aí que Patrick Mahomes começou a dar seu show.





Foram dois touchdowns, o primeiro em um lindo passe para Tyreek Hill e o outro correndo ele mesmo, quebrando tackles e entrando na endzone para virar a partida poucos segundos antes do intervalo.





Na volta do intervalo, já a frente do placar, o Kansas City Chiefs passou a se aproveitar do conservadorismo da defesa dos Titans para estabelecer o jogo terrestre. Tanto com Mahomes quanto com Damien Williams, o time foi eficiente gastando muito tempo e concluindo a campanha com um touchdown do running back, ampliando a diferença para 11 e praticamente tirando Derrick Henry da partida, já que Tennessee precisava correr atrás do placar.





O jogo corrido eficiente de Kansas City forçou Tennessee a esvaziar o fundo do campo para tentar conter os estragos pelo chão e esse é um erro que não se comete contra Patrick Mahomes. O quarterback conectou lindo passe de 60 jardas para touchdown de Sammy Watkins, praticamente decidindo o confronto.





O Tennessee Titans ainda ameaçou uma reação, com touchdown longo de Firkser, mas não teve tempo de buscar a virada. Fim de jogo e Chiefs de volta à decisão após 50 anos.





Globo Esporte