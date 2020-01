LDU anuncia a contratação de Sornoza, do Corinthians, por empréstimo de uma temporada

(Foto: Daniel Augusto Jr/Ag.Corinthians)









Sornoza, do Corinthians, foi anunciado nesta segunda-feira como novo reforço da LDU (Liga Deportiva Universitária de Quito), do Equador.





Primeiro equatoriano a vestir a camisa do Corinthians, o meia de 25 anos deixa o Timão após uma temporada, com 32 partidas, um gol e 11 assistências.





– Tomei a decisão de chegar à LDU para seguir crescendo e buscar espaço na seleção. Venho com muita gana e esperança de fazer um grande ano e ganhar títulos – disse ele, após os exames médicos.





O acordo entre a LDU e o Corinthians é de empréstimo por um ano com opção de compra.





Fora dos planos do técnico Tiago Nunes no Corinthians para 2020, Sornoza desejava voltar a jogar no Equador, sua terra natal. Para isso, o meia aceitou reduzir o salário que ganha atualmente.





Sornoza tem contrato com o Timão até o fim de 2022. Luan, principal reforço do Timão na temporada, herdou a camisa 7 antes usada pelo equatoriano.





