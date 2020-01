Leandro Barcia marca, e Sport vence o CSA na 1ª rodada do Nordestão

(Foto: Ailton Cruz/Gazeta de Alagoas)









O Sport voltou à Copa do Nordeste com vitória. Longe da competição por dois anos, o Leão visitou o CSA neste sábado, no Estádio Rei Pelé, em Maceió, e venceu por 1 a 0. O único gol da partida foi marcado aos quatro minutos do segundo tempo, pelo uruguaio Leandro Barcia.





O atacante Elton foi decisivo no gol do Sport. Ele recebeu na esquerda e fez um sinal para Leandro Barcia. Indicou onde ia mandar a bola e acertou um cruzamento perfeito. O uruguaio se livrou de Castán e cabeceou livre. Bela jogada.





O Sport volta a jogar na próxima terça, pelo campeonato estadual. Vai receber o Central, às 20h, na Arena Pernambuco. No mesmo dia, o CSA enfrenta o Jaciobá, às 20h, pelo Campeonato Alagoano. O jogo também vai ser disputado no Estádio Rei Pelé.





No primeiro tempo, Elson, do Sport, e Alan Costa, do CSA, se estranharam depois de um disputa de bola pelo alto. Uma confusão se formou em campo, mas o árbitro Zandick Gondim Alves Junior (RN) deu apenas amarelo para os dois.





O Sport começou o jogo com mais posse. Recuado, o CSA estudou o adversário e saiu aos poucos. Criou uma ótima chance aos 10 minutos, com Rafinha. Ele bateu falta frontal e obrigou Luan Polli a fazer uma grande defesa.





O jogo ficou morno e só teve outro lance de perigo aos 36. Jean Patrick cruzou da direita, Caíque saiu errado e, com o gol aberto, Elton finalizou de coxa, pra fora. Aos 42, Pimpão chegou a acertar o travessão do Sport, mas o bandeira havia marcado antes impedimento.





A etapa final começou quente. Rafael Bilu aprontou uma correria pela direita e acertou um belo chute de longe. Assustou o goleiro do Sport. O problema foi a resposta. Elton caiu pela ponta esquerda e cruzou na medida para o uruguaio Leandro Barcia cabecear no canto: 1 a 0.





Na sequência, Lucas Mugne recebeu de Barcia e soltou uma bomba. Caíque salvou o CSA. Perdendo, o Azulão foi pra frente, mas faltou organização e precisão. Gustavo Schutz, de longe, obrigou Luan Polli a fazer uma bela defesa.





Globo Esporte