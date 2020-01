LeBron James desembarca em Los Angeles desolado com a morte de Kobe Bryant

Astro do Los Angeles Lakers, LeBron James desembarcou em Los Angeles na tarde desse domingo absolutamente desolado com a trágica morte de Kobe Bryant. King James voltou de viagem da Filadélfia, onde o time californiano foi derrotado pelos 76ers por 108 a 91. Na partida, LeBron conseguiu o feito de deixar para trás Kobe Bryant na lista dos maiores pontuadores na história da NBA. Ao marcar 29, LeBron chegou à terceira posição na lista com 33.655 pontos. Veja o vídeo do momento em que LeBron deixa o avião.









Globo Esporte