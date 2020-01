Liverpool vence o West Ham fora de casa e abre 19 pontos de vantagem na Premier League

Está cada vez mais difícil acreditar que o título da Premier League desta temporada pode ir para outro time que não seja o Liverpool. Líder disparado, invicto há 41 jogos (contando a reta final da edição anterior), o atual campeão europeu e mundial fez mais uma vítima no caminho da conquista inédita: nesta quarta-feira, os Reds venceram o West Ham por 2 a 0, fora de casa, com gols de Salah, de pênalti, e Oxlande-Chamberlain, em passe do egípcio. A vitória, em jogo adiado da 18ª rodada, por causa do Mundial de Clubes, ampliou para 19 pontos a vantagem sobre o vice-líder Manchester City. Confira a classificação atualizada.





Com 70 pontos em 72 possíveis (23 vitórias e um empate), o Liverpool chega ao último terço da competição em contagem regressiva para garantir seu primeiro título no atual formato do Campeonato Inglês. A última conquista foi em 1990, dois anos antes da criação da Premier League. Se mantiver a atual distância sobre o City, a conquista será confirmada com seis rodadas de antecedência, na 32ª rodada, justamente contra o vice-líder, no clássico em Manchester. A outra meta do Liverpool é tentar o título invicto, que apenas o Arsenal conseguiu na Premier League, na temporada 2003/04. Uma marca histórica esse Liverpool já conseguiu nessa temporada: pela primeira vez na divisão de elite do país, o clube conseguiu vencer todos os adversários no mesmo campeonato.





Quase completo - Mané, machucado, foi o único desfalque -, o Liverpool não teve dificuldades para superar um West Ham que luta contra o rebaixamento (é o 17 º colocado, com os mesmos 23 pontos de dois times da zona de degola). Salah abriu o placar aos 34 minutos do primeiro tempo, cobrando com categoria pênalti sofrido por Origi. Na estapa final, logo aos seis minutos, Salah puxou contra-ataque fulminante e tocou para Oxlade-Chamberlain ampliar na saída do goleiro Fabianski.





