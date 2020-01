Londrina repete 1ª fase, bate Ponte com gol no final e avança às oitavas da Copinha

Se a vitória na primeira fase veio acompanhada da palavra polêmica, o triunfo do Londrina sobre a Ponte Preta, na noite desta segunda-feira, em Jaú, no segundo encontro das equipes na Copinha, pode ser definido por outra palavra: afirmação.





Melhor na maior parte do confronto, com maior volume no ataque e segurança na defesa, o Tubarão chegou ao gol da classificação apostando no que fez de melhor em campo. Ao marcar a saída de bola alvinegra, conseguiu uma falta próxima da área. Na cobrança, Zé Pedro subiu mais que todo mundo e jogou nos fundos das redes de Caio, que nada pôde fazer. Festa azul em Jaú.





Na próxima fase o Londrina enfrenta o Botafogo-RP, que mais cedo passou pelo Atlético-GO nos pênaltis. A data e horário da partida ainda serão definidos.





O Londrina deu a saída de jogo no primeiro tempo e logo de cara quis mostrar que não estava para brincadeira. O volume da equipe foi bem maior que o da Ponte Preta, que só conseguiu criar uma jogada de ataque efetivo depois dos 20' de jogo. Pastor, pela direita, e João Mafra, com chutes de fora da área, foram as principais armas do Londrina, que ainda contou com duas finalizações importantes de Juan. Apesar de acuada a maior parte da etapa, a Macaca ainda assustou em duas jogadas, mas foi pouco para quem vinha com o moral de eliminar o Santos na fase anterior.





Depois de sofrer na etapa inicial, a Macaca até ensaiou outra postura no segundo tempo, mas o ritmo logo caiu e a partida ficou truncada no meio. Apesar das chances criadas pela Ponte, o Londrina seguia com maior consistência em campo, e voltou a avançar a marcação na metade final da etapa. Enquanto a Ponte parecia gostar da ideia da disputa por pênaltis, uma vez que havia eliminado o Peixe na rodada anterior com três defesas do goleiro Caio, o Londrina seguiu martelando, e foi premiado com o gol aos 40' da etapa final. Na base do desespero, a Macaca ainda quase chegou ao empate, em bola espirrada por Zé Pedro, mas o placar foi um filme repetido para o time de Campinas.





