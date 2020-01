Lyon anuncia oficialmente a contratação de Bruno Guimarães por R$ 93 milhões

O Lyon anunciou oficialmente nesta quinta-feira a contratação do volante Bruno Guimarães. O agora ex-jogador do Athletico-PR assinou contrato até 30 de junho de 2024 com o clube francês.





No comunicado, o Lyon confirmou que pagou 20 milhões de euros (R$ 93 milhões) por Bruno Guimarães, que está com a seleção brasileira sub-23 disputando o pré-olímpico. Por conta disso, ele só se apresenta ao Lyon no dia 11 de fevereiro.





O clube francês também ratificou que o Athletico terá direito a 20% do lucro de uma futura venda do volante.





Bruno, de 22 anos, marcou dez gols em 105 partidas pelo Athletic, ajudando o Furacão a vencer a Copa Sulamericana em 2018 e a Copa do Brasil em 2019. Ele se tornará o 20º jogador brasileiro a representar o Lyon, seguindo os passos de Juninho Pernambucano, atual diretor de futebol do clube.





O Lyon, do técnico Rudi Garcia, é o quinto colocado no Campeonato Francês, com 32 pontos em 21 jogos.





Globo Esporte