Mais líder do que nunca: Liverpool vence clássico com United e abre 16 pontos na ponta

Corre o minuto 47 do segundo tempo. O goleiro Alisson pega a bola e corre para fazer um lançamento para o atacante Salah. O egípcio corre como se não houvesse passado 90 minutos de jogo e arranca para fazer o gol. O lance que fechou o placar de 2 a 0 para o Liverpool contra o Manchester United em Anfield, neste domingo, dimensiona o nível do time de Klopp. Com gols do camisa 11 e de Van Dijk, os Reds venceram o clássico, chegaram a 1001 dias sem derrota em casa na Premier League, abriram 16 pontos na liderança e contam os dias para comemorar o título.





O Liverpool chegou aos 64 pontos em 22 jogos no Campeonato Inglês. Está invicto. Tem 21 vitórias e um empate. Agora, os Reds estão 16 pontos à frente do Manchester City, segundo colocado, que ainda tem uma partida a mais. O United é o quinto, com 34 pontos. O time de Klopp volta a campo na próxima quinta, contra os Wolves, fora de casa, e o United recebe o Burnley na quarta-feira. Veja a tabela completa!





Quando o jogo é importante, o Liverpool mostra sua cara sem perder tempo. É intenso desde o primeiro segundo. Abriu o placar em Anfield com Van Dijk, de cabeça, após escanteio de Arnold. E balançou as redes duas vezes ainda no primeiro tempo. Mas viu os gols serem anulados. Primeiro, com Firmino, cujo gol foi invalidade por uma falta de Van Dijk em De Gea no início do lance. Depois, com Wijnaldum, impedido na hora de finalizar.





Nada mudou na segunda etapa. Os Reds acertaram a trave, castigaram De Gea, pressionaram, mas não conseguiram o gol nos 15 minutos iniciais após o intervalo. E desperou o United. Com boa participação de Fred, os Diabos ocuparam seu campo de ataque e assustaram. Se lançaram todo ao ataque. E se abriram. Aos 47, Alisson lançou Salah pela esquerda, o egípcio arrancou e fez o segundo do Liverpool: 2 a 0.





A cada rodada, o Liverpool de Klopp atinge uma nova marca. O time chegou a 21 vitórias em 22 jogos. A melhor campanha na Premier League a essa altura e em qualquer uma das cinco grandes ligas europeias. São 39 jogos de invencibilidade no Inglês. Faltam 10 para alcançar o recorde do Arsenal de 2003/04. O time chegou a sete jogos sem tomar um gol. Sua melhor marca desde dezembro de 2006. E agora está há 1001 dias sem perder em Anfield pelo Inglês. São 54 jogos no período, com 44 vitórias e 10 empates.





O Liverpool tem a melhor defesa do Campeonato Inglês com folga. Sofreu 14 gols, contra 22 do Sheffield, segundo no quesito. Os Reds não sofrem gols há sete jogos. Em toda a temporada, Alisson sofreu nove gols em 19 jogos. Mas agora ele não apenas defende. Também dá passes para gol. Assim foi em Anfield, com sua assistência para Salah. A emoção foi tão grande que o goleiro brasileiro cruzou o camp para comemorar com o egípcio.





