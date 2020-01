Maktub Fitness entrega Simulador de Corrida ao Comitê Paraolímpico Brasileiro

Tradicional fabricante de equipamentos para ginástica e condicionamento físico, a empresa Maktub Fitness acaba de entregar ao Comitê Paraolímpico Brasileiro o Simulador de Corrida GYMOOD, produto de alta tecnologia, com produção nacional, e índice de 96% de nacionalização.





A concorrência se deu com empresas de alta tecnologia, inclusive italianas e de acordo com Ricardo Castiglioni, diretor da empresa, o equipamento não utiliza energia, com funcionamento 100% mecânico, ecologicamente correto e baixíssima emissão de calor.





Para ele, o grande diferencial do produto para ser utilizado pelo Comitê Paraolímpico é que ele tanto pode ser utilizado para atletas de alta performance, queimando até 30% mais calorias, na medida em que é o atleta que determina o ritmo de aceleração e desaceleração, sem limite de velocidade, como para outros níveis de usuários: amadores e idosos, podendo inclusive ser usado para reabilitação física, permitindo maior ativação muscular e melhor absorção do impacto pelos músculos, auxiliando na prevenção de lesões.





Baixa manutenção





Castiglioni informa que a tecnologia utilizada no aparelho reduz o atrito e consequentemente o desgaste. Ele explica: “Se comparada com uma esteira convencional, a superfície de caminhada tem uma durabilidade de até 400.000 km versus 27.000 km de uma lona de esteira elétrica, o que gera pouca manutenção. Além disso permite uma maior ativação muscular, na medida em que a curvatura do simulador foi concebida a fim de não permitir que o peso corporal seja descarregado totalmente nos calcanhares, mas também no médio pé, o que proporciona maior ativação muscular e consequentemente melhor absorção do impacto pelos músculos”.