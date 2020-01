Mercedes se apressa em negar que cogita deixar F1; Hamilton diz que ainda não negocia renovação

(Foto: Getty Images)









A informação de que a Mercedes cogita deixar a Fórmula 1 e decidirá seu futuro no próximo dia 12 de fevereiro foi negada pelo chefe executivo da Daimler, montadora que controla a marca e a equipe. Durante evento da indústria automobilística alemã em Berlim, Ola Kaellenius foi lacônico ao comentar à agência de notícia "Reuters" a notícia publicada por veículos europeus:





- Não é verdade.





No entanto, esta foi a única declaração de Kaellenius, que não disse quando a Mercedes entrará em acordo com a Liberty Media, promotora da F1, sobre a participação no campeonato de 2021.





Já Lewis Hamilton, que nas últimas semanas vem tendo seu futuro na Mercedes colocado em xeque pela mídia internacional, garantiu que ainda não se sentou à mesa com o chefe Toto Wolff para rediscutir a extensão de seu compromisso, que termina no fim de 2020.





- Toto e eu nem falamos sobre contrato ainda. Nada está sendo negociado atualmente, jornais inventando histórias - escreveu Hamilton nas redes sociais.





Fato é que nenhum dos pilotos, Hamilton e Valtteri Bottas, tampouco a Mercedes têm garantidas suas participações em 2021. Apenas o fornecimento de motores Mercedes para Williams, Racing Point e McLaren já foi confirmado pela montadora alemã.





