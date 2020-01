Ministério Público suspende organizadas do Cruzeiro de irem a estádios por um ano

(Foto: Diogo Finelli)

O Ministério Público decidiu nessa segunda-feira (20) punir as torcidas organizadas do Cruzeiro Máfia Azul de irem a estádios do Brasil por 365 dias. Além disso, a Polícia Militar não permitirá mastros, bandeiras, faixas e instrumentos de nenhuma torcida no jogo desta quarta, no Mineirão, válido pelo Campeonato Mineiro.





O clube informou sobre a decisão após ser comunicado pela Polícia Militar nessa segunda-feira que o MP decidiu punir as duas torcidas. Além da proibição dentro do estádio, qualquer material das duas torcidas está proibido de se aproximar em um raio de 5 km do Estádios do Mineirão.





O MP já havia informado no dia 17 de dezembro do ano passado que iria fazer esta solicitação a Federação Mineira de Futebol depois da operação “Voz da Arquibancada”, que prendeu membros de torcidas organizadas.





Com a campanha péssima no Brasileiro do ano passado, que culminou no rebaixamento a série B, o Cruzeiro viu a rixa entre as duas torcidas se acirrar. Em vários jogos no Mineirão integrantes das torcidas entraram em confronto, causando pânico aos torcedores presentes.





Além desta proibição, a PM solicitou a todas as organizadas a apresentação de um cadastro de todos os seus filiados. Como esta documento não chegou a ser entregue, as torcidas organizadas estão proibidas de entrar com mastros, bandeiras, faixas e instrumentos musicais no duelo entre Cruzeiro e Boa Esporte.