MPF interdita instalações olímpicas e cobra licenças da Prefeitura do Rio

Na última quinta-feira (16) o Ministério Público Federal (MPF) interditou as instalações do Parque Olímpico, no Rio de Janeiro. Segundo o MPF, as licenças de segurança estão vencidas e o órgão espera uma posição da Prefeitura do Rio de Janeiro para liberar o local.





Ainda segundo o Ministério, a Autoridade de Governança do Legado Olímpico, a AGLO, que era responsável por gerenciar e cuidar das instalações olímpicas, foi extinta em junho do ano passado, o que contribuiu para o estado de abandono dos locais, que ainda sofreu furto de equipamentos e cabos de energia.





O Governo do Estado, no mês anterior a extinção da AGLO, havia concedido uma “autorização temporária” para que o Parque Olímpico funcionasse sem alvarás. Essa manobra permitiu que eventos como Rock In Rio e a Game XP pudessem ser realizados no local.













No entanto, neste momento, o MPF pede que a Prefeitura do Rio realize novas inspeções no local e faça as mudanças necessárias para que as licenças possam ser renovadas. O Procurador da República Leandro Mitidieri reforçou o pedido da entrega dos documentos pendentes.





“Até agora, foram dadas soluções paralelas para a continuidade das atividades nos locais de construção, mas todas essas prorrogações já foram vencidas. Até quando vamos continuar com licenças temporárias? O objetivo do MPF é obter a entrega de todos os documentos exigidos para a conclusão de uma obra”.





A decisão da interdição foi emitida pelo juiz federal Eugenio Araujo, da 17ª Vara Federal que resultou no pedido que "esse cenário, composto por locais castigados pela falta de cuidado e pela presença de milhares de pessoas, pode resultar em tragédias".





A Confederação Brasileira de Basquete emitiu uma nota dizendo que busca a liberação do local, que seria utilizado pelo Flamengo para a disputa da Champions League Americas.





"Em virtude da decisão judicial que interdita as instalações do Parque Olímpico da Barra, no Rio de Janeiro, para eventos com a presença de público, a Confederação Brasileira de Basketball informa o cancelamento do treino aberto para os fãs marcado para esta sexta-feira, 17, na Arena Carioca 1, às 10h. A seleção feminina treinará normalmente nas instalações nesta data. A CBB espera que a situação seja contornada para que na próxima semana seja possível realizar o treino aberto agendado para o dia 24 de janeiro, novamente na Arena Carioca 1, para que a torcida brasileira possa apoiar nossas meninas antes da viagem para o Pré-Olímpico Mundial, o último estágio antes de Tóquio 2020."