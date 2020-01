NetBet fecha patrocínio com Red Bull Bragantino

Após parcerias importantes no esporte brasileiro, o site de apostas esportivas NetBet acertou o patrocínio com o Red Bull Bragantino para a temporada de 2020 do futebol brasileiro. A equipe de Bragança Paulista, do interior de São Paulo, estampa a marca na manga da camisa.





O Red Bull Bragantino é um dos times que mais se movimentam no futebol nacional neste início de ano com a montagem do time para a disputa da Série A do Campeonato Brasileiro, da Copa do Brasil e da primeira divisão do Campeonato Paulista.





O diretor de marketing Alceu Aragão acredita que essa relação da marca com as agremiações esportivas brasileiras vai fortalecer o poderio dos clubes e aproximar a marca NetBet com o torcedor. "Estamos muito felizes com o andamento desta parceria com um clube de futebol que representa o futuro de gestão. Acreditamos que nos alinharmos ao Red Bull Bragantino, equipe que tem um projeto grande de crescimento, vai ajudar ainda mais alavancar a nossa empresa", afirma Alceu.





A NetBet segue investindo a sua marca pelo esporte no Brasil, a empresa patrocina o lutador do UFC Junior Cigano, além dos times masculino e feminino do Vasco da Gama no futebol brasileiro e o Basquete Cearense, do NBB.