Nos pênaltis, CRB elimina favorito Fluminense e se classifica para a terceira fase da Copinha

Quem disse que era impossível? Na abertura do mata-mata da Copinha, o CRB encarou o favorito Fluminense na noite deste sábado, em Itu, e surpreendeu. O Tricolor dominou a maior parte do jogo, saiu na frente com Jefferson, teve chances de encaminhar a classificação, mas... Ma etapa final, o time alagoano arriscou, voltou com mudanças de peças e postura e encarou um rival mais forte à base da valentia. Com um golaço de falta de Ruan, buscou o empate por 1 a 1e levou a decisão para os pênaltis. Na marca da cal, o goleiro Pedro Henrique brilhou com um gol e uma defesa, e o placar de 6 a 5 premiou a ousadia nordestina!





Entre os 32 melhores times da Copinha, o CRB vai disputar uma vaga nas oitavas de final contra o Taboão da Serra-SP, que eliminou o Ituano. As datas e horários ainda serão definidos pela federação paulista.





Pentacampeão da Copinha, o Fluminense continua como o segundo maior vencedor do torneio, só atrás do Corinthians, que tem 10 títulos. Porém, a geração promissora de Marcelo Pitaluga, Calegari, André, Luiz henrique e Cia. não chegou nem perto de encerrar o longo jejum do clube, que aumentou para 31 anos na competição. As conquistas tricolores foram em 1971, 1973, 1977, 1986 e 1989.





Globo Esporte