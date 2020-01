Oeste segura o Cruzeiro, vence nos pênaltis e vai às oitavas da Copinha

(Foto: Gustavo Aleixo/Cruzeiro)









O Oeste adotou a paciência – e a eficiência defensiva – na noite desta terça-feira para segurar o 0 a 0 diante do Cruzeiro durante os 90 minutos do duelo disputado na Arena Barueri, apostando que poderia vencer nos pênaltis para conquistar a classificação para as oitavas de final de Copa São Paulo de Futebol Júnior. E a tática do Rubrão deu certo, pois o time paulista se classificou para as oitavas de final na cobrança das penalidades com o placar de 3 a 1, que refletiu a ineficiência dos cruzeirenses – dois deles chutaram para fora – e a estrela do goleiro Márcio, que defendeu uma batida.





Com a vitória nas penalidades, o Oeste se garantiu nas oitavas de final para enfrentar o Avaí, que horas antes havia eliminado o Água Santa, por 2 a 1. Na projeção para as quartas de final, quem passar entre Oeste e Avaí pega o vencedor do confronto entre Grêmio e Atlético-MG.





