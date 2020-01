Oficial: Grêmio anuncia contratação do meia Thiago Neves por uma temporada

O Grêmio confirmou a contratação do meia Thiago Neves para reforçar o time em 2020. O clube gaúcho anunciou a contratação do sexto reforço para a temporada na manhã desta segunda-feira. O jogador estava livre no mercado após rescindir com o Cruzeiro e foi um pedido do técnico Renato Gaúcho.





Prestes a completar 35 anos, Thiago Neves assina contrato de uma temporada e cláusulas de produtividade com metas por rendimento dentro de campo. Ele chega a Porto Alegre nesta segunda-feira para fazer exames médicos e assinar contrato. A apresentação deve ocorrer nos próximos dias.





O Tricolor se reuniu com o meia depois que ele conseguiu um acordo com o Cruzeiro para antecipar o fim do contrato, que ia até o final de 2020. No Twitter, o clube brincou com a previsão do tempo em Porto Alegre ao anunciar o novo reforço.





Renato e Thiago Neves trabalharam juntos em 2008, no Fluminense, quando foram vice-campeões da Libertadores. No ano passado, o Grêmio tentou em dois momentos a contratação do jogador: no início da temporada e na metade de 2019, ambas sem acordo.





No domingo, Renato voltou a defender a contratação de Thiago Neves após a vitória sobre o Brasil de Pelotas, pelo Campeonato Gaúcho. O Tricolor também está acertado com Diego Souza.





– Vejo muita gente criticar a chegada de Thiago Neves e Diego Souza. Thiago vai chegar e jogar muito, já falei. O Diego vai nos ajudar. Já está fininho. É melhor errar tentando do que não tentando – afirmou o treinador.





Globo Esporte