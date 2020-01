Palmeiras vence Petrolina e se classifica para a próxima fase da Copinha

(Foto: Jonatan Dutra/Divulgação/Ferroviária S/A)









O Palmeiras venceu fácil o Petrolina por 2 a 0, na tarde deste domingo, na Fonte Luminosa, em Araraquara, e garantiu sua classificação para a próxima fase da Copa São Paulo de Futebol Júnior com antecedência. Fabrício, duas vezes, marcou os gols do Verdão ainda no primeiro tempo. Com gramado pesado para a segunda etapa por conta da forte chuva no primeiro tempo e alguns lances mais ríspidos, o técnico Wesley Carvalho rodou o elenco, fez seis substituições e controlou o jogo sem sofrer riscos.





Com as vitórias do Palmeiras e da Ferroviária contra Petrolina e União Rondonópolis, respectivamente, o grupo 17 já está resolvido, e as duas equipes vencedoras neste domingo já estão classificadas para a próxima fase da Copinha. Na última rodada, o Verdão e a Locomotiva se enfrentarão para decidir quem será o primeiro colocado – os cruzamentos da próxima fase são com o grupo 18.





Com dificuldades na estreia, quando saiu atrás do União Rondonópolis, contra o Petrolina o Palmeiras se impôs logo no começo e abriu o placar com o artilheiro Fabrício, de cabeça. Superior tecnicamente, o Verdão controlou o primeiro tempo, e só sofreu algum risco em vacilo da defesa após escanteio, quando Gabriel Bonfim aproveitou bola espirrada e parou em grande defesa de Magrão. Já no fim da primeira etapa, Fabrício, de novo, aproveitou boa jogada de Ramon, que levantou na área, e ampliou após desvio de Gabriel Silva.





Com muita chuva durante o primeiro tempo, o bom gramado da Fonte Luminosa acabou ficando pesado, e o nível técnico caiu no segundo tempo dando lugar a algumas entradas mais violentas. Com o jogo e a classificação na mão, o técnico Wesley Carvalho rodou o elenco, fez seis substituições, e o Verdão só controlou o ritmo para terminar a partida com os três pontos e a vaga para a próxima fase da Copa São Paulo de Futebol Júnior.





A última rodada do grupo 17, em Araraquara, colocará frente a frente as duas equipes já classificadas, Palmeiras e Ferroviária, que se enfrentam na próxima quarta-feira, às 21h30, para decidir quem será o primeiro. Mais cedo, às 19h15, União Rondonópolis e Petrolina brigam para somar os primeiros pontos na Copinha.





Globo Esporte