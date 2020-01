Pep Guardiola descarta Gabriel Jesus titular no City: "Agüero é insubstituível"

Fora do time do Manchester City por um mês devido a uma lesão muscular, o argentino Sérgio Agüero viu Gabriel Jesus aproveitar bem a chance de jogar com mais regularidade. O atacante da seleção brasileira marcou cinco gols nas últimas seis partidas, dois deles na vitória desta quarta-feira sobre o Everton.





No entanto, logo após a partida, o técnico do City, Pep Guardiola, jogou uma ducha fria nas pretensões de Gabriel Jesus de se firmar na equipe. O treinador espanhol deixou claro que o lugar de Agüero no time titular está garantido.





- Gabriel (Jesus) tem sido excelente mas Sergio Agüero é insubstituível. O que ele significa para nossos torcedores, o que ele já fez, o gol contra o Queens Park Rangers (nos acréscimos, que deu o título inglês ao City na temporada 2011/2012)... Nós precisamos de um bom reserva para todos os jogadores, e Sergio tem um grande jogador, que é o Gabriel. Eles têm um ótimo relacionamento - afirmou o treinador.





Recuperado da lesão, Agüero voltou a jogar pelo City há quatro rodadas, no dia 21 de dezembro, entrando nos minutos finais da vitória por 3 a 1 sobre Leicester. Depois foi titular na derrota por 3 a 2 para o Wolverhampton, mas ficou só 12 minutos em campo, sacado devido à expulsão do goleiro Ederson. Na vitória por 2 a 0 sobre o Sheffield, de novo titular, marcou um dos gols do City e foi substituído no segundo tempo. Nesta quarta, o argentino ficou no banco de reservas durante toda a partida contra o Everton.





Globo Esporte