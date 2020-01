Perícia do São Paulo aponta vice como suspeito de vazar documentos para hacker; ele nega

(Foto: Rubens Chiri / saopaulofc.net)









Uma apuração da diretoria do São Paulo registrada em cartório indica que o vice-presidente Roberto Natel seria o suposto responsável por vazar informações internas do clube a "Edward Lorenz", codinome do hacker que chantageou conselheiros e dirigentes por e-mails e pedia pagamento de R$ 1 milhão.





Natel, porém, nega ter vazado documentos, diz desconfiar que sua rede interna pode ter sido invadida e afirma que vai contratar um advogado.





O São Paulo contratou uma perícia para verificar se a rede interna havia sido invadida ou não. Ao comprovar que isso não ocorreu, o clube usou um documento do orçamento de 2020 como uma espécie de isca para buscar a fonte dos vazamentos.





Para isso, adulterou palavras, colocou erros de acentuação e fez marcações específicas em diferentes versões desse mesmo documento, registrou tudo em cartório e enviou para dirigentes e conselheiros.





A versão enviada a Roberto Natel tinha propositalmente um erro na palavra "prêmio", escrita sem acento da seguinte maneira: "Premios Camp. Paulista", conforme mostra documento publicado pelo "UOL". O e-mail enviado pelo hacker tinha o documento do orçamento de 2020 com esse mesmo erro de acentuação.





– Estão fabricando as coisas. Por que vou precisar passar algo a hacker? Se tiver de falar digo na frente do Leco, no Conselho. Tenho tranquilidade absoluta. De maneira alguma. Não sou disso. Nunca precisei disso. Vou contratar um advogado e ver para verificar, porque é uma acusação muito grave. Vai ter que mostrar como foi feito. Estou tranquilo. Fico contente porque estou incomodando os incompetentes –disse Roberto Natel.





Segundo o "UOL", ao menos uma das imagens registradas na ata notarial mostra o e-mail adulterado propositalmente enviado pelo chantageador ao presidente Carlos Augusto de Barros e Silva, o Leco. Presidente e vice estão rachados há anos. Nos e-mails enviados aos conselheiros, no fim de 2019, o suposto hacker ameaçava expor corrupção no clube (entenda abaixo).





– Tenho certeza que a minha rede pode ter sido invadida. Amigos meus particulares, esposa e filhos receberam nos e-mails deles coisas do hacker relacionados ao São Paulo. Só posso deduzir que alguém entrou no meu e-mail. Estão tentando me incriminar. O que estão querendo fazer: me expulsar. Não vão me calar. Não aceito o que está acontecendo com o clube. Estão querendo mexer com meu nome –afirmou o vice-presidente.





Procurado, o São Paulo informou que não vai se manifestar sobre o assunto.





Entenda o caso





Em novembro, o São Paulo sofreu uma tentativa de extorsão. Conselheiros receberam três e-mails exigindo o pagamento de R$ 1 milhão. Caso contrário, o autor das mensagens, que se identificou como "Edward Lorenz", ameaçava divulgar arquivos confidenciais.





Nas mensagens, todas elas com "Bastidores do Poder" como assunto, a pessoa que se identifica como "Edward Lorenz" – o nome do meteorologista que criou a tese do "Efeito Borboleta" na Teoria do Caos, morto em 2008 – ameaçava expor diretoria, conselheiros, atletas e até ex-atletas do São Paulo. Ele colocava prazo para pagamento e repetiu a ação mais de uma vez.





Durante o processo, o São Paulo enviou um e-mail para os conselheiros do clube explicando que as mensagens eram uma "nova tentativa de fraude e extorsão".





Mas por que nova tentativa?





Porque em 2017 uma pessoa identificada com o mesmo pseudônimo enviou mensagens para o clube na tentativa de extorquir dinheiro com a mesma motivação: não divulgar documentos confidenciais. Na ocasião, inclusive, foi aberto um inquérito policial que segue em curso, em segredo de justiça.





O caso está na 4ª DIG, Delegacia de Polícia de Investigações sobre Fraudes Patrimoniais Praticadas por Meios Eletrônicos. O São Paulo deve, agora, informar à Polícia Civil mais essa tentativa de extorsão.





Ameaça a Leco





Esse e-mail enviado pelo São Paulo aos conselheiros, colocando o departamento jurídico do clube à disposição, foi respondido por "Edward Lorenz" no mesmo dia.





Nesse novo contato, ele ameaçava o presidente do São Paulo, Carlos Augusto de Barros e Silva, o Leco, dizendo que iria começar a vazar supostos documentos que mostrariam uma suposta corrupção do dirigente.





Na mensagem aos conselheiros, o São Paulo reitera que esse movimento não passa de uma "nova tentativa infrutífera de fraude e extorsão" e que "os e-mails e os respectivos documentos apenas reiteram inveracidades e ameaças anteriormente feitas".





Além disso, o São Paulo dizia que dava o "devido tratamento jurídico e técnico à questão", informava que a divulgação indevida de documentos pode atrapalhar a investigação policial e pedia para que novos e-mails semelhantes fossem encaminhados ao departamento jurídico.





Na época, o GloboEsporte.com teve acesso a documentos anexados no e-mail aos conselheiros. Tratavam-se de contratos e troca de mensagens já revelados em outras oportunidades, como, por exemplo, e-mails enviados pelo antigo vice Ataíde Gil Gueirreiro ao ex-presidente Carlos Miguel Aidar quando ambos se desentenderam, entre outros.





Pessoas do clube ouvidas pela reportagem acreditavam que a tentativa de extorsão era uma manobra política em meio ao momento conturbado do clube. O presidente Leco tem sido alvo constante de críticas.





