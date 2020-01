Piloto português morre após acidente de moto no Rally Dakar

(Foto: Frank Fife/Pool via REUTERS)









Mais importante rally do mundo, o Dakar está de luto. Neste domingo, o português Paulo Gonçalves sofreu um acidente com sua moto e faleceu durante a sétima etapa da competição, que pela primeira vez está sendo disputada na Arábia Saudita. O piloto de 40 anos chegou a ser levado de helicóptero para um hospital, mas não resistiu e morreu depois de uma parada cardíaca.





- Os organizadores receberam o alerta do acidente às 10h08 (horário local) e enviaram um helicóptero médico, que chegou ao piloto às 10h16. Ele estava inconsciente depois de sofrer uma parada cardíaca. Após os esforços para reanimá-lo no local, o competidor foi levado de helicóptero ao hospital Layla, onde infelizmente foi declarado morto. Toda a caravana do Dakar presta suas sinceras condolências a seus amigos e familiares - afirmou em nota a organização do rally Dakar.





O português era um piloto experiente e estava participando do Dakar pela 13ª vez. Ele ficou no top 10 em quatro edições, incluindo 2015, quando foi o vice-campeão, atrás apenas do espanhol Marc Coma.





No campeonato deste ano, Paulo Gonçalves ocupava a 46ª posição geral após seis etapas. O acidente ocorreu depois de 276km da sétima etapa, entre Riyadh e Wadi al-Dawasir.





Esta é a primeira morte no Dakar desde 2015. O polonês Michal Hernik, que também pilotava uma moto, não resistiu a um acidente na Argentina. Paulo Gonçalves foi o 29º competidor a falecer durante o rally Dakar em 40 anos de história. O número total de vítimas fatais na história do rally Dakar é de 71 pessoas.





Globo Esporte