Possível venda de Gabigol pode financiar chegada de Vidal na Inter, diz site

Enquanto os torcedores do Flamengo aguardam uma definição sobre o futuro de Gabigol na Inter de Milão, os fãs do clube italiano também esperam o desfecho da novela do atacante para poder contar com outro reforço: Arturo Vidal. Segundo o site "Sportmediaset", os Nerazzurri estão aguardando a possível venda do brasileiro para poder financiar a chegada do chileno.





O site lembra que Gabriel estará na Itália nesta semana para definir seu futuro junto à diretoria da Inter de Milão, que já teria um acordo com o Flamengo para vender o jogador em definitivo. Restaria, entretanto, o "sim" do atleta, que também estaria no alvo do Chelsea.





Segundo o veículo, o dinheiro arrecadado com a saída do artilheiro da última Copa Libertadores "será basicamente todo empregado para financiar a compra de Vidal - ou mesmo antecipar a chegada de Eriksen, outro alvo do clube italiano.





O Flamengo pagaria cerca de € 16 milhões (R$ 72,1 milhões), além de 20% de uma futura venda. Vidal, por sua vez, poderia custar € 12 milhões (R$ 54,1 milhões), valor desejado pelo Barcelona para liberar o chileno. Caso o Chelsea entre de fato na briga por Gabigol, o valor poderia aumentar, e a Inter de Milão, neste caso, conseguiria até mesmo buscar a contratação de Giroud - de acordo com o "Sportmediaset".





Gabigol foi emprestado ao Flamengo pela Inter de Milão até o fim do ano passado, e, ao fim do vínculo, segue pertencendo ao clube italiano. O Flamengo vem negociando a contratação do atacante em definitivo nos últimos meses e segue aguardando uma resposta do jogador. Em agosto de 2019, a diretoria do Fla chegou a um acordo verbal com a Inter de Milão para a venda de 80% dos direitos econômicos por € 16 milhões (R$ 72,1 milhões). Se Gabigol der o sinal verde para o Rubro-Negro, será necessário conversar com os italianos para entender se o acordo está de pé, apesar da valorização do artilheiro do Brasileiro e da Libertadores.





