Presidente do Santos diz que negocia reforma da Vila com empresa que fez arena de rival

O presidente do Santos, José Carlos Peres, disse nesta quarta-feira que negocia com a W Torre a reforma da Vila Belmiro. A casa do Peixe se transformaria em uma arena multiuso com capacidade para até 25 mil pessoas.





A construtora foi a responsável pelas obras da arena do Palmeiras. O modelo de negócio, inclusive, seria semelhante ao que a empresa firmou com o rival alviverde.





– Será uma parceria muito parecida com a que a W Torre realizou com o Palmeiras. A construtora faz todo o investimento e explora o estádio para shows e outros eventos durante 35 anos. Depois disso, tudo passa a ser 100% do clube, que não irá investir um centavo na obra – afirmou Peres, em entrevista ao Diário do Peixe.





O projeto de reforma da Vila Belmiro é assinado arquiteto Artur Katchborian. As obras estão orçadas em R$ 200 milhões.





O presidente do Santos ainda explicou como será feita a divisão para a exploração comercial do estádio e a utilização pelo clube para as partidas.





– Nos dias de jogos, o Peixe terá prioridade de uso e ficará com 100% da bilheteria. Depois, devolvemos as chaves pra eles até o jogo seguinte. Também vamos estudar um percentual da bilheteria de outros eventos.





– A Vila será apenas um local de shows e partidas de futebol, com restaurantes e grandes lojas para atrair todo tipo de público – ressaltou Peres.





O dirigente disse acreditar que, concluída a negociação, espera que as obras comecem em 2020. A construção, porém, ainda depende de aprovação do Conselho Deliberativo do Santos e da prefeitura da cidade por conta do impacto causado nas ruas que cercam a Vila Belmiro.





– Se tudo der certo, ainda este ano podemos começar as obras. Quero deixar a presidência com tudo resolvido e encaminhado para a próxima diretoria.





Globo Esporte