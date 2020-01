Rafael entra na Justiça contra Cruzeiro e não viaja para Tombos; Weverton também não é relacionado

(Foto: Bruno Haddad/Cruzeiro)









O goleiro Rafael entrou na Justiça contra o Cruzeiro e não viaja para Tombos, para a próxima partida do time no Campeonato Mineiro. O clube informou que ainda não foi notificado em relação ao processo, mas concederá esclarecimentos na tarde desta sexta-feira. Com uma negociação avançada com o Bragantino, o lateral Weverton também é desfalque diante da Tombense, neste sábado, às 19h30 (de Brasília), pela segunda rodada do Campeonato Mineiro.





Rafael esteve na Toca da Raposa nesta sexta-feira, mas ajuizou a ação nesta quinta. Ele cobra atrasados do clube mineiro. O goleiro já havia acertado a permanência com a Raposa e havia sido relacionado para o jogo de estreia no Campeonato Mineiro, ficando no banco de reservas contra o Boa Esporte.





O jogador é agenciado pelo empresário Fábio Mello, que também cuida da carreira do zagueiro Fabrício Bruno, que já havia entrado na Justiça contra o clube e conseguiu a rescisão contratual após um acordo extrajudicial. O primeiro a puxar a fila foi o meia Thiago Neves, que cobra do clube a rescisão indireta e quase R$ 16 milhões.





Além dos dois, a dupla Éderson e David, processos que seguem correndo na Justiça, também buscam seus direitos e não estão treinando no Cruzeiro. O volante não conseguiu ainda a rescisão indireta do contrato, enquanto o atacante obteve decisão a favor na última sexta-feira e, neste momento, está livre para acertar com outro clube.





Desde o fim da temporada passada e a queda para a Série B do Brasileirão, o Cruzeiro vem sofrendo com constantes processos na Justiça de Minas Gerais. O clube vive com sérios problemas financeiros e institucionais.





O jovem lateral do Cruzeiro recebeu uma proposta para defender o Bragantino nesta temporada. O recém time da Série A, traçou ofertou R$ 4,5 milhões pelo lateral. A proposta é pelos 60% dos direitos econômicos que o clube tem pelo jogador.





