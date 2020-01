Real Madrid e Barcelona escapam de clássico, mas pegam pedreiras nas quartas da Copa do Rei

(Foto: Vincent West/Reuters)









As quartas de final da Copa do Rei foram sorteadas nesta sexta-feira. Real Madrid e Barcelona escaparam do clássico por ora, mas não evitaram de pegar pedreiras.





Os merengues vão receber a Real Sociedad no Santiago Bernabéu, enquanto os catalães visitarão o Athletic Bilbao no San Mamés em jogos únicos.





Os outros confrontos serão Granada x Valencia e Mirandés (único da Segunda Divisão ainda vivo) x Villarreal.





Os jogos acontecerão nos dias 4, 5 e 6 de fevereiro. Em seguida, haverá um novo sorteio para as semifinais, disputadas em ida e volta no dias 11 e 12 de fevereiro e 3 e 4 de março.





Rival do Real Madrid, a Real Sociedad é a sexta colocada do Campeonato Espanhol. O Athletic Bilbao é o novo, mas venceu o Barcelona na abertura da competição, por 1 a 0, no San Mamés.





