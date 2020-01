Real Madrid intensifica contatos e se aproxima de tirar Reinier do Flamengo

(Foto: Vinícius Costa/BP Filmes)









O Real Madrid é o destino provável de Reinier, joia do Flamengo de 17 anos. A equipe merengue intensificou as conversas com o staff do meia, e uma proposta é aguardada. A tendência é de que ele vá para Espanha já nesta janela e fique até o fim da temporada europeia em adaptação no Castilla, o time B.





Reinier completa 18 anos no próximo dia 19, e estaria apto a concretizar a transferência. O valor estimado da transferência é de cerca de 30 milhões de euros (cerca de R$ 135 milhões). O Flamengo gostaria de manter o atleta até o meio do ano, mas nos bastidores sabe que é improvável.





Na previsão de orçamento do Flamengo para 2020, há a estimativa de arrecadar ao menos R$ 80 milhões com a venda de direitos econômicos. Só com a ida da joia para a Espanha, o clube já alcançaria essa meta.





Consultada, a assessoria do jogador apenas informou que a única preocupação de Reinier neste momento é a disputa do Torneio Pré-Olímpico. Ele se apresenta nesta sexta à seleção brasileira sub-23, na Granja Comary, em Teresópolis.





A competição termina no dia 9 de fevereiro, caso o Brasil avance até o quadrangular final.





Globo Esporte