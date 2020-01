Riot Games anuncia data de início do Campeonato Brasileiro de League of Legends 2020

O Campeonato Brasileiro de League of Legends (CBLoL), torneio no qual as melhores equipes do país se enfrentam pela supremacia no jogo e por um lugar nas principais competições internacionais, já possui data para retornar: 25 de janeiro.





Seguindo o mesmo formato estabelecido em 2019, o campeonato conta com três rodadas de jogos MD1 (melhor de um) na Fase de Pontos, na qual cada um dos times se enfrentam três vezes; e chaveamento clássico na Fase Eliminatória, na qual o líder disputa com o quarto colocado e os times em 2° e 3° lugares se enfrentam entre si. Os vencedores de cada partida disputam a grande Final.





O Campeonato Brasileiro de League of Legends (CBLoL) acontece desde 2012 e se consagrou como o principal torneio do jogo eletrônico no país. A competição é disputada em duas etapas, contendo 8 equipes cada.





Na Primeira Etapa, as partidas serão realizadas aos sábados e domingos, às 13h, com transmissão ao vivo no SporTV e também nos canais oficiais da Riot Games no YouTube e no Twitch.